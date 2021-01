Fisker prépare le lancement d’un Pick-up au design angulaire

En attendant le lancement du nouveau SUV Ocean le constructeur américain Fisker annonce l’arrivée de son nouveau modèle. Il s’agit d’un pick-up qui ira défier sur le segment le Tesla Cybertruck.

Fisker, un des pionniers automobiles de l’hybride rechargeable annonce via son patron Henrik Fisker, l’arrivée d’un nouveau et second modèle. Il s’agit d’un Pick-up annoncé par Fisker comme plus léger et plus efficace qui ira concurrencer le Cybertruck de Tesla.

Avant l’arrivée de ce Pick-up, la firme américaine lancera son SUV de sept places baptisé Ocean aux alentours de 2022. Les deux modèles devrait partager les mêmes caractéristiques techniques, toutefois, le Pick-up arborera un look plus angulaire et assez futuriste comme on le voit sur la partie arrière de ce véhicule sur la photo postée par le patron de la marque sur Twitter. Affaire à suivre.