Toyota leader puissant des ventes mondiales en 2020

Le constructeur japonais confirme sans surprises sa suprématie mondiale en tant que marque automobile pour l’année 2020. Toyota arrive ainsi en tête en tant que marque, sur le plan des modèles individuel ou encore le nombre de marchés mondiaux ou elle est présente.

Avec ses chiffres de l’année 2020 publiés, Toyota a ainsi écoulé 1.483.120 Corolla, un succès confirmé par la nouvelle génération et que fait d’elle le modèle le plus vendu au monde en 2020. Toyota fait même placer son RAV4 à la troisième place mondiale avec 966.971 exemplaires vendus. Enfin la deuxième place des modèles est occupée par le Ford F150 écoulé à 1 070 406 unités.