PSA / Toyota : la collaboration s’étend aux ludospaces électriques

Les deux groupes automobiles Toyota et PSA viennent d’annoncer que leur collaboration sur les fourgonnettes et ludospaces sera étendue à leur variantes électriques et ce à partir de la fin 2021.

Comme on le sait le groupe PSA produit des fourgonnettes et Ludospaces en partenariat avec le groupe Toyota. Ils proposaient jusqu’ici quatre modèles dans cette collaboration avec les Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel Combo/Combo Life, Peugeot Partner/Rifter et Toyota Proace City/Proace City Verso.

Les deux groupes viennent d’annoncer qu’a partir de la fin 2021, cette collaboration va accueillir des versions électriques de ces modèles. Dans ce partenariat les deux constructeurs vont produire à cette date les ë-Berlingo (Van), Combo-e (Life), e-Rifter/Partner et Proace City (Verso) Electric.

Sous le capot, ces véhicules recevront le moteur déjà présent sur certains modèles du groupe PSA qui développe une puissance de 136 ch et associé à des batteries d’une capacité de 50 kWh.