Rallye de Monte-Carlo : Sébastien Loeb devient le vainqueur le plus âgé du WRC

Le pilote français Sébastien Loeb vient de s’imposer au Rallye de Monte-Carlo, et devient pour l’occasion à 47 ans le vainqueur le plus âgé des championnats du monde WRC. Il signe ainsi sa 80éme victoire de sa carrière.

Sébastien Loeb revient au-devant de la scène des championnats du monde du Rallye WRC, en s’imposant ce dimanche 23 janvier 2022 à bord de sa M-Sport Ford au rallye de Monte-Carlo. Le français devient pour l’occasion le vainqueur d’étape le plus âgé du WRC avec ses 47 ans, 10 mois et 25 jours détrônant le suédois Björn Waldegard (46 ans et 5 mois).

Le français s’est imposé devant son rival et compatriote Sébastien Ogier (Toyota) dont il égale d’ailleurs le record de victoires à Monte-Carlo avec 8 succès. L’Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford) complète le podium.

« C’est une sensation incroyable, on n’en espérait pas temps, j’espérais être dans le rythme, mais de là à gagner, c’est juste inespéré. » a ainsi déclaré le français juste après sa victoire.