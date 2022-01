1ère édition de la course moto-cross : une cinquantaine de participants attendus

Une cinquantaine de participants sont attendus à la première édition de la course de moto-cross prévue le 26 mars prochain à Touggourt, à l’initiative du club local « El-Wahat » (Oasis) des sports mécaniques, a appris dimanche l’APS des organisateurs.

Destinée à la catégorie seniors-messieurs, la compétition se déroulera sur un circuit fermé (tout-terrain) de deux kilomètres, a affirmé le président du club El-Wahat des sports mécaniques, Imad Kafi.

Intitulée « Rallye Djaouharat El-Wahat Touggourt », cette manifestation sportive est organisée en coordination étroite avec la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Touggourt.



Elle a pour objectif de développer la pratique de cette discipline qui attire, ces dernières années, un grand nombre d’adeptes, a-t-il souligné, en ajoutant que ce rendez-vous sportif sera aussi une opportunité de promouvoir cette destination touristique, sachant que Touggourt était l’une des étapes du fameux rallye international Paris-Dakar et du Raid-Citroën Touggourt-Tombouctou, appelé également « la croisière des sables », poursuit-il.

Une campagne sur la prévention des accidents de la circulation routière est au programme de cette manifestation, et ce pour sensibiliser au respect du code de la route, a-t-il encore fait savoir. (APS)