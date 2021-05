Renault Algérie : l’usine reprend son activité temporairement

L’usine d’assemblage de Renault en Algérie vient de reprendre officiellement la production après presque 16 mois d’arrêt et ceci grâce au dédouanement depuis le mois d’avril dernier d’une partie des kits de montage restés en souffrance au port d’Oran.

L’information est rapportée par le média TSA auprès des responsables de l’usine du losange en Algérie qui ont déclaré : « l’usine a repris il y a quelques jours son activité d’une façon graduelle. La reprise est temporaire. Il faut du temps pour que l’usine atteigne sa capacité nominale de production. L’usine compte 280 travailleurs sur plus de 1.200 qui étaient employés avant son arrêt ».

Pour un bon retour à la normale de la production, Renault Algérie a d’abord depuis le mois d’avril vérifié les machines, reformé le personnel et préparé les équipes techniques et commerciales pour l’assemblage et la vente des voitures.

Les responsables de l’usine algérienne de Renault, ont également tenu à préciser que la reprise de l’activité du site de Oued Tlelat n’est pas définitive mais temporaire et produira durant cette reprise 4 600 unités. pour produire cette quantité, il faudrait à l’usine entre 3 et 4 mois puisque le site de production ne reprendra pas à plein régime à l’époque ou l’usine employait 1200 personnes.

Enfin, en ce qui concerne la reprise définitive, les responsables de Renault Algérie ne donnent pas de précisons estimant que tout dépendra de la réglementation algérienne sur l’industrie automobile.