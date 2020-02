Renault Algérie remet un chèque de 18 millions de dinars pour le croissant rouge algérien

André ABBOUD, Directeur Général du Groupe Renault en Algérie a reçu au siège d’Oued Smar la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Madame Saida BENHABILES, pour lui remettre le chèque des dons collectés par Renault Algérie, dans le cadre de son opération de solidarité « TadaMoon » organisée depuis 2016 à l’occasion du mois de Ramadan. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Les dirigeants de ces institutions citoyennes se sont tous deux, félicités de la réussite de ce quatrième partenariat et ont exprimé leur satisfaction de pouvoir contribuer ensemble à travers cette initiative commune à aider les algériens et les algériennes qui en ont besoin. Les équipes du Croissant Rouge ont ainsi pu intervenir à Oum El Bouaghi, Batna, El Bayadh, Khenchla et Médéa lors des intempéries de 2019.

A travers cette opération, Renault Algérie témoigne, encore une fois, sa solidarité et son soutien à son partenaire et espère que cette mobilisation contribuera à soutenir le travail de terrain quotidien du Croissant Rouge Algérien.

Renault Algérie se veut être une entreprise responsable dont la solidarité est un des piliers de ses engagements RSE au même titre que la sécurité routière et L’éducation.