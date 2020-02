Seat Leon : bientôt le modèle sous « Cupra »

Après le grand lancement de la nouvelle génération de la Seat Leon, la marque sportive Cupra du constructeur ibérique devrait présenter prochainement la nouvelle Cupra Leon. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Après Seat et son lancement réussi de la nouvelle Leon, ça sera autour de sa nouvelle marque sportive Cupra de lancer sa nouvelle génération de la compacte best-seller. Il s’agira donc de la version radicale et sportive de la nouvelle compacte du groupe Volkswagen.

La future Cupra Leon devrait adopter des lignes plus agressives que la nouvelle Seat Leon et devrait embarquer la même motorisation que la Volkswagen Golf. Aucun détail technique n’a été communiqué pour l’instant mais on se contentera de ce style de la Cupra Leon imaginé par « d_cupra300 »