Renault dévoile son nouveau SUV Symbioz

Le constructeur au losange lève le voile sur son tout nouveau Renault Symbioz. Il s’agit d’un nouveau SUV qui s’inscrit dans la stratégie Renaulution positionné entre le Captur et le grand Austral.

La Renaulution poussée par le patron de la marque Lucas de Meo, a fait naitre le tout nouveau SUV de la marque Renault Symbioz. Ce dernier mesure 4,41 m de long pour une hauteur de 1,57 m, et adopte un design ressemblant au nouveau Captur. Ce SUV se distingue par son capot élancé et sa ligne arrière alliant courbes et lignes droites. L’empattement est quant à lui affiché à 2,638 m de quoi offrir une bonne habitabilité. Le Renault Symbioz inaugure le Bleu Mercure et sera disponible dans 6 autres coloris.

Grâce à l’optimisation du porte-à-faux arrière, le Renault Symbioz s’offre un important volume de coffre de 624 litres et jusqu’à 1582 litres une fois les sièges arrières rabattus. L’habitacle du SUV est partagé avec le nouveau Captur avec notamment la même planche de bord. On notera la présence d’un écran central et tactile de 10,4 pouces est accompagné par un autre de 10,3 pouces en face du conducteur qui rassemble les informations de conduite.

Le Symbioz sera disponible avec niveaux de finition à savoir la version Techno à la version Esprit Alpine, en passant par l’Iconic. Chacun de ces degrés de finition aura sa propre sellerie spécifique et des jantes de 18 ou 19 pouces. Renault met l’accent sur la luminosité et propose, en option, un toit panoramique en verre opacifiant nommé Solarbay, qui propose la possibilité de foncer soit une moitié de sa surface, soit la totalité. Cela permet aux passagers d’adapter la voiture à leurs envies.

Sous le capot, le nouveau Renault Symbioz n’est proposé qu’en version E-Tech Full Hybrid 145, avec un bloc essence 1,6 litre soutenu par deux moteurs électriques.