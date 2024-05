Salon international de l’automobile et de l’innovation : il se tiendra a Constantine du 23 au 26 mai prochain

La ville de Constantine accueillera, du 23 au 26 mai prochains, le 1er Salon international de l’automobile et de l’innovation, » Auto-Innova Expo « , a annoncé jeudi le commissaire de cet événement, Mehdi Laâchi.

Le complexe culturel Ahmed-Bey (Zénith) abritera cette manifestation organisée par « Chosen Excellence », un groupe spécialisé dans l’organisation d’expositions et d’événements économiques, en coordination avec le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) sous le slogan » Découvrez le pouvoir de la performance « .

Pas moins de 60 exposants représentant les concessionnaires automobiles agréés en Algérie, des constructeurs et des importateurs de voitures, de camions et de motos, participeront à ce Salon, dans lequel seront présents des banques, des entreprises d’assurances et des fabricants de pièces de rechange et d’accessoires auto, a indiqué la même source.

Selon M. Laâchi, ce salon international sera une » occasion de communiquer avec le public et de lui faire découvrir le monde de la construction automobile et tous types de nouveaux véhicules au design innovant, dont des modèles hybrides et électriques « .

A cette occasion, des conférences et ateliers seront organisés autour de l’avenir de l’industrie automobile en Algérie, animés par une équipe d’experts en la matière, a conclu la même source.