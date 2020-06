Renault : Luca de Meo a tenu son premier discours public

Nommé depuis plusieurs mois, le futur directeur général du losange Luca de Meo s’apprête à débuter ses fonctions. L’italien de 52 ans qui doit donner un nouveau souffle à Renault a même pris la parole pour la première fois ce vendredi 19 juin avant sa prise de pouvoir le 1er juillet prochain.

Le constructeur français Renault a depuis plusieurs mois déjà nommé un nouveau patron en la personne de Luca de Meo. L’italien de 52 ans qui était patron de Seat s’apprête à prendre officiellement ses fonctions le premier juillet prochain.

Le patron italien a comme mission principale de faire oublier l’ex PDG du groupe Carlos Ghosn, et redresser donc les chiffres de Renault en souffrance depuis plus d’un mois. La prise de pouvoir de Luca de Meo se précise de plus en plus d’autant qu’il vient de tenir son premier discours public depuis sa nomination.

« Je reviens au sein du groupe Renault d’abord pour le challenge. Redresser un des plus grands et des plus prestigieux constructeurs d’automobiles mondiaux est peut-être à ce jour un des plus beaux défis que j’aurai à relever. C’est avec humilité et aussi sérénité que je prendrai mes fonctions le 1er juillet. Humilité car le défi est d’envergure, et sérénité car c’est une situation que j’ai déjà quelquefois vécue, et j’ai pu voir qu’on peut s’en sortir par le haut », a indiqué Luca de Meo.