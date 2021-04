Renault recrute Luc Julia en tant que directeur scientifique

Renault annonce le recrutement de Luc Julia, comme directeur scientifique. Ce dernier, expert de l’intelligence artificielle s’est fait connaitre en étant co-inventeur de l’assistant vocal Siri d’Apple.

Dans sa course au développement technologique notamment dans l’intelligence artificielle, le losange frappe un grand coup en recrutant Luc Julia comme directeur scientifique. « Le parcours exceptionnel de Luc Julia en matière d’intelligence artificielle, de données et de connectivité des objets sera essentiel pour accélérer le déploiement de notre stratégie et devenir une entreprise technologique qui intègre les véhicules. » a ainsi déclaré Luca de Meo, patron de Renault.

Luc Julia, français natif de la ville de Toulouse est considéré comme l’un des plus grands spécialistes de la reconnaissance vocale et de l’intelligence artificielle. Il s’est distingué en 1997 par le dépôt de brevets de ce qu’allait devenir Siri célèbre assistant vocal d’Apple, mais avec une première version présentée en 1999, sous l’appellation « The Assistant ».

Toutefois, c’est en 2011 lors de son passage chez Apple que Luc Julia s’est le plus fait connaitre. Il avait dirigé le développement de Siri dont il est reconnu comme co-créateur. Il a ensuite rejoint Samsung Electronics, au poste de vice-président senior et directeur de la technologie. Avec son recrutement, Renault souhaite donc opter pour une approche différente en voulant garder la main sur le développement technologique, et devenir fournisseur de mobilité, de connectivité et d’interactivité avec, en point de mire, l’avènement des véhicules autonomes et des services « automobiles ».