Renault Trucks Algérie organise l’évènement ECO DRIVE & ROAD SAFETY TOUR 2022

Renault Trucks Algérie ira à la rencontre de ses clients lors de L’évènement « Eco Drive and & Road Safety » et fera 9 arrêts à travers tout le territoire national.

Parce qu’un test grandeur nature vaut mieux qu’un long discours, Renault Trucks Algérie organisera un évènement nommé « Eco Drive & Road Safety Tour 2022 ».

Pour cet évènement, une caravane Renault Trucks sillonnera l’Algérie et fera des arrêts chez les distributeurs de la marque au losange pour rencontrer ses clients et les initier à la conduite rationnelle et aux règles essentielles de sécurité routière.

La conduite rationnelle développée chez les chauffeurs qui ont le privilège de suivre la formation dispensée par des employés du constructeur, l’aptitude à conduire de manière responsable, économique et aussi, respectueuse de l’environnement

L’événement se déroulera en deux jours dans chaque wilaya. De Alger à Bejaia, de Sétif à Tadjnenet, de Constantine à M’sila, de Oran à Chlef et pour finir Blida

Durant chaque étape, la première journée de l’évènement sera consacrée aux invités de la communauté Facebook de Renault Trucks Algérie étant donné qu’un quizz a été posté sur les réseaux sociaux pour sélectionner les gagnants qui assisteront à une formation sur la conduite rationnelle

La seconde journée sera quant à elle consacrée aux distributeurs et à leurs SA1 invités.

Concernant le coup d’envoi de l’évènement s’est tenu le 9 mai 2022 chez le distributeur Réseau Poids Lourds RPL sur Alger Rouïba

Le lancement s’est déroulé comme suit,

09h00 – 09h15 Début de l’évènement

09h15 – 09h30 Fim Historique de Renault Trucks

09h30 – 10h15 ECO DRIVE

10H15 -10h30 Intervention de Samir Khemissi (pilote de Moto)

10h30 – 10h45 Pause-café

10h45 – 12h00 Sécurité Routière

12h00 – 13h00 Déjeuner

13h00 -13h30 Walkaround du vehicule

13h30 -15h45 Test Drive 30mn / per

15h45 – 16h00 Photos de groupe / Fin de l’évènement

Calendrier :

08 et 09 Mai : Alger Rouïba – Distributeur Réseau Poids Lourds (RPL)

16 et 17 Mai : Bejaia- Distributeur Saldae Trucks

23 et 24 Mai : Sétif – Distributeur BMA

30 et 31 Mai : Tadjnenet – Distributeur Saviest Trucks

06 et 07 juin : Constantine – Distributeur BMA

13 et 14 Juin : M’sila – Distributeur Hodna Trucks

20 et 21 Juin : Oran– Distributeur Réseau Poids Lourds (RPL)

26 et 27 Juin : Chlef– Distributeur Arc Trucks

30 Juin : Blida– Distributeur Arc Trucks