Renault va se scinder en deux grandes entités

Le groupe Renault va se révolutionner en allant se scinder en deux grandes entités baptisées Ampère et Power. La première respectivement est destinée pour l’électrique et la seconde pour l’hybride et thermique. Le losange prévoit également de collaborer avec Geely et Google.

Le groupe constructeur automobile Renault va se scinder en deux entités Ampère et Power. Ampère sera destinée aux voitures électriques tandis que Power prendra en charge les modèles hybrides et thermique, et sera partagée à 50/50 avec le groupe chinois Geely.

L’autre entité Ampère s’occupera des modèles électriques et englobera notamment la marque Alpine qui deviendra une marque 100 % électrique en 2026. Cette dernière va collaborer avec Google et Qualcomm pour le développement des plateformes et logiciels.

Ainsi, la future architecture des voitures électriques se basera sur la Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm, et les services connectés de Google. Une troisième entité du nom de Horse sera également créée partenaire de Renault Power et sera spécialisée en motorisations thermiques.