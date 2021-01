Rumeurs sur l’usine Toyota en Algérie : Cevital dément !

Le groupe industriel Cevital a démenti, par la voie de son porte-parole, l’existence d’un projet d’usine automobile en partenariat avec le géant Japonais Toyota.

Depuis la promulgation du nouveau cahier des charges réglementant l’activité de l’industrie automobile, le gouvernement n’a reçu aucune lettre intérêt émanant des différents constructeurs susceptibles de vouloir lancer une industrie automobile en Algérie.

Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs ont avancé l’existence d’un projet d’usine automobile en partenariat entre Cevital et le géant Japonais Toyota et devant la persistance de ses rumeurs, le porte-parole de Cevital a tenu lui-même à démentir l’existence d’un tel projet. En effet, dans une déclaration à TSA, Mouloud Ouali a précisé qu’il n’y a pas de projet de partenariat avec la marque japonaise. « C’est une information fausse et infondée » a-t-il indiqué.