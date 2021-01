Kia dévoile son nouveau logo

Le constructeur coréen vient de dévoiler pour ce début d’année son nouveau logo qui devient plus simplifié. Pour l’occasion Kia adopte également un nouveau slogan.

Kia surfe sur la vague des nouveaux logos qui touchent ces derniers temps les constructeurs automobiles et dévoile pour cette nouvelle année, son nouveau logo. Ce dernier se veut simplifié avec un design à plat en 2D et qui se résume aux trois lettres de Kia de couleur noire sombre sans ovale autour.

Le nouveau logo de Kia est également accompagné d’un écriteau « Movement that inspires », qui veut dire du mouvement vient l’inspiration et c’est représenté par les trois lettres de Kia liées sur le logo. Exit donc l’ancien slogan « The power to surprise », signifiant le pouvoir de surprendre.

Ce nouveau logo « témoigne de la volonté de la marque de devenir une icône du changement et de l’innovation. Notre nouveau logo reflète notre ferme volonté de susciter l’inspiration de nos clients car leur mobilité se doit d’évoluer, et d’inciter nos collaborateurs à relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans un secteur en rapide mutation ». A ainsi déclaré le président de Kia, Ho-Sung Song,