Jeep dévoile le nouveau Grand Cherokee

Le constructeur américain dévoile la nouvelle et cinquième génération du Jeep Grand Cherokee. Le SUV s’annonce plus confortable, plus luxueux et est disponible avec la version « plug-in ».

Jeep dévoile la nouvelle génération du Grand Cherokee, une cinquième génération qui adopte un châssis plus large de 3,6 cm et est soutenu par des amortisseurs adaptatifs et la suspension pneumatique dite Quadra-Lift, qui abaisse la carrosserie de 21 mm lors des trajets sur autoroute et la relève de 60 mm pour mieux travailler en tout-terrain.

Le nouveau Grand Cherokee associe un design de carrosserie familier et une technologie tout-terrain rendant le SUV plus confortable et plus économique. L’habitacle se veut également plus luxueux et plus modernisé avec le système central Uconnect 5 porté par un écran de 10,1 pouces. La grande nouveauté du Grand Cherokee est le fait qu’il sera disponible avec une troisième rangée de sièges.





Sous le capot, le Jeep Grand Cherokee sera proposé avec deux moteurs à essence couplés à une transmission automatique huit de vitesses de série. Le premier est un V6 de 3,6 l d’une puissance de près de 300 ch avec un couple maximal de 350 Nm et le second est un V8 de 5,7 l d’une puissance de 365 ch pour 530 Nm de couple. Plus tard, une version hybride rechargeable fera son apparition. Le SUV sera proposé 5 modes de conduite : Auto/Sport/Rocher/Neige/Boue et sable. Enfin le Grand Cherokee sera commercialisé en été 2021.