Salon automobile de Paris 2020 : l’événement Electric Hybrid Test Days maintenu

Alors que le Mondial de l’Automobile de Paris est annulé depuis mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus, les Electric Hybrid Test Days événement lié au salon est officiellement maintenus et ce du 6 au 8 septembre 2020.

Le salon automobile de Paris 2020 est officiellement annulé depuis mars dernier à cause de sa baisse de fréquentation mais surtout à la crise sanitaire liée au Covid-19. Toutefois les organisateurs de ce rendez-vous international viennent d’annoncer le maintien d’un des autres événements liés au Mondial de l’Automobile.

En effet, les Electric Hybrid Test Days de Paris sont officiellement maintenus et auront lieu du 6 au 8 septembre 2020. Cet événement est pensé évidemment dans un format dédié aux essais pour le grand public et les entreprises en extérieur. Le seul changement est le fait que la partie initialement prévue à l’intérieur se déroulera à l’extérieur.

« Nous ne pouvions pas nous résoudre à priver les constructeurs automobiles et les visiteurs de ces journées, les efforts déployés dans le sens d’une mobilité durable doivent continuer, et il est de notre rôle d’organisateurs d’accompagner cette transition. Nous n’imaginions certainement pas avoir un si gros challenge à relever quand nous avons planifié l’événement, mais désormais, on doit continuer et aller au bout pour donner vie à cette initiative unique en Europe », a ainsi expliqué les organisateurs via communiqué.