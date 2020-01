Salon de Genève 2019 : Peugeot absent de l’événement

La marque française du groupe PSA annonce à son tour son absence du prochain salon international de Genève qui ouvrira ses portes le 05 mars prochain.

Encore un coup de massue pour l’un des plus célèbres des salons automobiles mondiaux. En effet, de plus en plus de constructeurs annoncent leurs non participations au prochain mondial de Genève. Et le dernier en date est la marque française Peugeot.

Cette fois, la raison évoquée pour le Lion via un de ses communiquant est l’absence de nouveautés spécifiques à présenter au public qui visitera le salon de Genève. Les deux autres marques fortes du groupe PSA à savoir Citroën et Opel devront probablement annoncer leur absence du salon pour les mêmes raisons.

L’édition 2020 du salon de Genève risque de laisser des traces puisque jamais une édition n’a connu autant d’absences. Pour rappel, Ford, Jaguar-Land Rover, Mini, Nissan, Mitsubishi, Lamborghini, Subaru, Tesla, Volvo et Subaru ont déjà annoncé qu’ils ne seront pas présents à Genève.