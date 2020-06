Seat dévoile l’Ateca restylé

Le constructeur ibérique dévoile aujourd’hui la version restylée de son SUV Seat Ateca. Cette mise à jour apporte au véhicule principalement une connectivité et une efficacité accrues.

Lancé en 2016, le Seat Ateca a rencontré un succès planétaire avec plus de 300 000 exemplaires écoulés. Aujourd’hui il est l’heure de passer par la case restylage de mi-carrière pour ce SUV compact et urbain.

Le Seat Ateca 2020 fait le plein de connectivité embarquée en se dotant notamment de fonctions et services en ligne, Full Link avec l’accès sans fil à Android Auto et CarPlay sans oublier l’accès à distance au système Seat Connect.

En termes de sécurité, le SUV urbain est également richement équipé avec désormais le régulateur de vitesse adaptatif prédictif, le Pre-Crash Assist, l’Emergency Assist, le Travel Assist et le Side and Exit Assist. L’Ateca adopte également la fonction Side Assist pouvant détecter les véhicules jusqu’à 70 mètres.

Le nouveau Ateca dispose également de la technologie Trailer Assist pour ceux qui souhaite utiliser une remorque, en aidant le conducteur à faire des manœuvres et aidé d’une caméra de recul. Le SUV se dote également d’équipements de confort comme le volant chauffant.

Sous le capot, on retrouve une offre élargie avec en essence les blocs 1.0 essence 110ch, 1.5 TSI 150 ch et 2.0 TSI de 190 ch, tandis qu’en Diesel le SUV est proposé avec le 2.0 TDI 115 ch, et le 2.0 TDI de 150 ch en boite manuelle ou DSG.

« L’Ateca est devenu l’un des véhicules les plus populaires de la marque, avec plus de 300 000 unités vendues depuis son lancement en 2016, ce qui représente un énorme accomplissement pour le SUV compact. La nouvelle SEAT Ateca 2020 est une évolution du modèle original qui vise à prolonger son succès en consolidant notre position dans l’un des segments les plus importants du marché», a ainsi déclaré Carsten Isensee, Président de Seat.