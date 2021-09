Semi-conducteurs : Volkswagen annonce l’arrêt de la production

Après Toyota, c’est autour du géant allemand d’annoncer l’arrêt de la production dans son usine historique de Wolfsburg, dans les prochains jours et ceci pour une pénurie de semi-conducteurs. La production de la Volkswagen Golf sera lourdement impactée.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs impacte fortement la production de voitures électriques, et pousse les constructeurs à stopper la production et ceci pour plusieurs jours. En effet, après Toyota c’est autour de Volkswagen d’annoncer l’arrêt temporaire de la production dans son usine d’assemblage historique de Wolfsburg en Allemagne.

Les employés de cette usine passeront ainsi au chômage partiel sur un peu plus d’une semaine. Cette décision va impacter ainsi toute la gamme de la Golf, et potentiellement le Tiguan et le Seat Tarraco. Cette situation de rareté des semi-conducteurs, devrait durer au moins jusqu’en 2023 selon les experts.