Skoda annonce son nouveau président

Le constructeur tchèque annonce le remplaçant à sa présidence de Bernhard Maier dont on a appris récemment son retrait de Skoda. Il s’agit de Thomas Schäfer qui travaille au sein du groupe Volkswagen depuis 2012.

A défaut, du mercato footballistique, celui de l’automobile est bien plus important ces temps-ci. En effet, on a appris récemment l’arrivée chez Renault de Gilles Vidal de Peugeot qui a pour sa part nommé son nouveau directeur de style en la personne de Matthias Hossann. Aujourd’hui on apprend du nouveau à la direction de Skoda.

En effet, on a appris récemment le départ acté de Bernhard Maier en poste depuis 2015 à la direction de Skoda. Ce dernier sera remplacé par Thomas Schäfer. Diplômé en ingénierie mécanique il a intégré la firme Daimler en 1991 puis a rejoint le groupe Volkswagen en 2012. Il a ensuite occupé le poste de directeur général de Volkswagen Afrique du Sud et responsable du développement des marques du groupe dans la région Afrique subsaharienne.

La nomination de Thomas Schäfer est avec effet immédiat, il prend donc ses nouvelles fonctions ce 3 aout 2020. Il aura comme mission de continuer à développer la marque Skoda et élargir la gamme de l’électrification.