Skoda lance le Kodiaq restylé

Le constructeur tchèque dévoile le restylage de mi-carrière de son SUV Skoda Kodiaq. Ce dernier adopte une face avant redessinée et reconduit les finitions Sportline et Lauryn & Klement ainsi que la RS.

Presque cinq années après son lancement, le Skoda Kodiaq se voit passer par la case restylage et reçoit un look modernisé porté par la même recette qui réussit à chaque fois : des feux plus effilés, des boucliers redessinés et de nouvelles jantes. Le plus gros modèle du catalogue de la marque tchèque reçoit également de nouvelles teintes.

Le Kodiaq restylé adopte une face avant revue avec une calandre recevant un effet 3D, comme celui qu’on retrouve sur le Skoda Enyaq, tandis que les feux à LED sont désormais disponibles sur toute la gamme. L’habitacle n’adopte pas d’évolutions importantes et se contente de nouveaux sièges en cuir perforé et le digital cockpit de 10,25 pouces accueille un nouvel affichage sport sur les versions Sportline et RS.

Sous le capot, on notera le retour de la version RS qui a été abandonnée après l’abandon du moteur diesel. Pour cette nouvelle version RS, à la place du diesel on retrouve le 2.0 TSI qui développe 245 ch et est associé à la boîte automatique DSG. La motorisation diesel n’est pas abandonnée sur la version classique puisqu’on retrouve le 2.0 TDI 150 et 200 ch