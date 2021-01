Smart développe désormais des SUV

Grâce à la collaboration entre le groupe Daimler et le groupe chinois Geely, la marque allemande Smart prépare le développement d’un nombre de modèles SUV et qui seront 100 % électrique.

La marque du groupe allemand Daimler, s’est faite connaitre par son entrée sur le marché automobile via des petites citadines intelligentes avec des petits moteurs. Toutefois, la volonté de Smart de devenir un constructeur 100 % électrique l’a fait souffrir d’une concurrence féroce sur ce segment ou la Fiat 500 domine largement le marché.

Mais pour Smart, l’heure est à la diversification, notamment depuis la signature du partenariat signé l’année passée entre Daimler et le groupe chinois Geely. On y apprend que Smart développerait deux crossover qui seront basés sur la plateforme SEA de Geely qui a servirait également aux marques Lynk&Co, Polestar et Volvo. Ces SUV seront proposés par Smart en Europe et en Chine. Affaire à suivre.