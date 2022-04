Smart lève le voile sur son SUV #1

Le constructeur allemand dévoile son tout nouveau SUV Smart #1, adoptant une approche nouvelle de ce que fait la marque jusqu’ici. Ce dernier sera produit en Chine.

Smart dévoile son SUV #1 qui s’inspire largement du concept présenté l’année dernière du même nom. La voiture adopte une carrosserie cinq portes, avec un avant plutôt sobre et un pilier C original et un aérodynamisme a également été bien soigné. Le SUV mesure 4,27 mètres de long et repose sur des jantes maximales de 19 pouces.

L’habitacle se veut chic avec une console centrale qui semble flotter, et un écran de 12,8 pouces qui permet d’utiliser de nombreuses fonctions branchées. On retrouve également la commande vocale, l’éclairage d’ambiance à 64 couleurs et le grand toit en verre. Avec son empattement de 2,75 mètres, les passagers disposeront d’un bon espace, et l’espace de chargement peut passer de 323 à 411 litres avec la banquette arrière qui peut se déplacer sur une distance de 13 cm.

Sous le capot, on retrouve un moteur électrique de 272 ch et 343 Nm de couple qui entraine les roues arrière du véhicule. On retrouve également une batterie de 66 kWh qui procure au SUV une autonomie comprise entre 420 et 440 km.