Daihatsu dévoile le nouveau Xenia

Le constructeur japonais lève le voile sur la nouvelle et troisième génération de son Daihatsu Xenia. Ce cousin du Toyota Avanza, adopte toujours des airs de SUV.

Avec le succès du Toyota Avanza, mélange de monospace et de SUV, la marque Daihatsu a également intégré ce véhicule sur son catalogue sous le nom Xenia. Après une carrière de plus de dix ans de la deuxième génération, la marque lève le voile sur le nouveau Xenia.





La troisième génération de ce Xenia se distingue par ses lignes typées SUV, et se repose sur une nouvelle plateforme qui adopte pour la première fois quatre roues motrices et mesure 4,40 mètres de long. Sous le capot, on retrouve le bloc 1.3 essence de 98 ch et un autre bloc 1.5 de 106 ch.