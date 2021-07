Volvo va changer sa nomenclature des noms des prochains modèles

Le constructeur suédois va pour les prochains modèles Volvo abandonner sa nomenclature de noms de véhicules qui était composée d’assemblages de nombres et de lettres.

Volvo se prépare à procéder à une petite révolution en ce qui concerne les noms de ses nouveaux modèles. En effet, les appellations alphanumériques vont disparaitre, dixit le système de lettres S pour les berlines, les V pour les breaks, les XC pour les SUV et les C pour les coupés et compactes et le nombre symbolisant la taille.

C’est Hakan Samuelsson, patron de la marque qui a indiqué que les prochaines Volvo disposeront d’un nom, un vrai : « comme vous donnez un nom à un nouveau-né ». Ce changement de nomenclature coïncide avec le fait que Volvo deviendra un constructeur 100 % électrique d’ici 2030.