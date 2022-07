Stellantis en Algérie : Un showroom unique pour Peugeot et Citroën

Peugeot Algérie inaugure son nouveau siège social ainsi que ses ateliers situés au niveau de la commune de Dar El Beida (Extension Zone Industrielle Oued Smar) à l’Est d’Alger, étalés sur un espace de 4800 M2 comprenant entre autres un atelier de carrosserie et un showroom.

Stellantis et sa filiale Peugeot Algérie renforce sa présence dans notre pays en s’offrant une belle vitrine avec de nouveaux locaux flambants neufs conçus pour le bien être des clients et des équipes, des sites multimarques pour accueillir les marques Peugeot et Citroën.



Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients et leurs garantir une meilleure prise en charge, le label français annonce en outre la mise en service d’une nouvelle plate-forme logistique de pièces de rechanges basée à Khemis El Khechna d’une superficie de stockage de plus de 12 000 M2.

« L’installation dans ces nouveaux locaux s’inscrit dans notre engagement de veiller sur le bien-être de nos équipes tout en offrant à nos clients un temps de qualité et une expérience optimale » a déclaré Mr Hakim BOUTEHRA, Directeur Maghreb Stellantis.

Présent en Algérie depuis plus de 29 ans et couvrant l’ensemble du territoire, Peugeot Algérie développe son offre avec :



– Une nouvelle offre de service Digital :

* Possibilité d’effectuer des prises de rendez-vous en ligne 24H/24H sur le site : www.Peugeot.dz.

* Accès au « vidéo check » : cet outil permet de visualiser sur un téléphone ou une tablette les interventions effectuées sur le véhicule



– Un service de navette à disposition des clients pour les conduire vers les lieux d’intérêts proches pendant le temps d’immobilisation de leurs véhicules.



– Une équipe dédiée et disponible jusqu’à minuit pour toutes les opérations d’entretien courantes.

Quant aux équipes Peugeot Algérie, Les nouveaux locaux dit « Flex Office » leurs offrent des conditions de travail plus ergonomique et flexibles. Ils pourront aussi bénéficier d’espaces de brainstorming et de co-working, propices au développement des méthodes collaboratives et à l’innovation.