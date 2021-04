Subaru lance la version Wilderness sur son Outback

Le constructeur japonais dévoile la version Wilderness de son SUV Subaru Outback. Avec cette variante, ce dernier devient un véritable aventurier avec des capacités de franchisseur.

Bien qu’il soit déjà un tout-terrain aux capacités impressionnantes, le Subaru Outback se dote d’une nouvelle version Wilderness qui le rend encore plus aventureux. Ce dernier adopte une suspension renforcée, et des amortisseurs spécifiques permettant à cette version d’afficher une garde au sol augmentée à 24 cm contre 22 cm pour la version classique. L’Outback Wilderness dispose également de pneus tout-terrain, tandis que les quatre roues motrices reçoivent un différentiel arrière ajusté.

Esthétiquement, le Subaru Outback Wilderness se distingue comparé à la version classique par un look plus musclé, marqué par des pare-chocs surélevés en plastique, des protections de passage de roue et des jupes latérales redessinées et présentant des détails en couleur cuivre. Le 4×4 adopte également une finition noire pour les feux arrière et moulures de fenêtres. L’habitacle quant à lui reçoit, du cuivre sur les boutons ainsi que des badges Wilderness.

Sous le capot du Subaru Outback Wilderness, on retrouve le bloc boxer suralimenté qui combine une cylindrée de 2,4 litres avec une puissance de 264 ch et un couple maximal de 376 Nm.