Suzuki dévoile le S-Cross restylé

Suzuki lève le voile sur son SUV S-Cross restylé avec comme principale évolution l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride autorechargeable, la même qu’on retrouve sur l’offre du Vitara.

Le Suzuki S-Cross accueille désormais dans son offre moteurs, un nouveau bloc hybride. Il s’agit du moteur 1.5 l Dualjet Hybrid de 115 ch, alliant un bloc thermique de 102 ch et un moteur électrique de 33 ch et une boite robotisée à 6 rapports AGS. Ce moteur peut fonctionner en 100 % électrique à basse vitesse sur courte distance.





Le SUV de 4,30 mètres de long adopte également quelques retouches extérieures et des mises à jour pour ce restylage, avec une ligne de capot surélevé, une couleur noir piano pour la calandre, et la présence de feux de position à 3 LED à l’avant et à l’arrière. À bord, la planche de bord et la console ont été redessinées, présentant notamment un écran tactile flottant. Le S-Cross fait également le plein d’aides à la conduite avec l’arrivée notamment de la reconnaissance de la signalisation routière avec régulateur de vitesse adaptatif.