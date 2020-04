Suzuki lancera en décembre un Jimny 5 portes

Le constructeur japonais songe à lancer pour cette fin d’année une version cinq portes doté d’un empattement plus long du nouveau baroudeur Suzuki Jimny.

Suzuki pourrait lancer prochainement une toute nouvelle version 5 portes de son célèbre baroudeur Jimny. C’est en effet, ce qu’annonce le média Autocar India qui précise que cette version disposerait d’un empattement plus long ce qui offrirait plus d’espace à l’arrière et au coffre.

Toujours selon le média, cette variante pourrait débarquer en décembre 2020 et sera commercialisé d’abord en Inde puis à d’autres pays qui ne sont pas très strictes en termes de normes antipollution.

Le Suzuki Jimny qu’on voit sur cette photo imaginée par l’artiste Kolesa, sera assemblé selon la même source, dans l’usine Maruti-Suzuki de Hansalpur, dans l’État indien du Gujarat. Affaire à suivre.