Suzuki Swace : un break compact inspiré de la Corolla

Le constructeur japonais continue l’élargissement de sa gamme en présentant la nouvelle Suzuki Swace. Cette dernière est un break compact inspiré presque totalement de la Toyota Corolla Touring Sports.

Suzuki veut clairement diversifier son catalogue en lançant notamment des grands modèles. Pour ce faire, la marque a signé un accord avec Toyota pour ce genre de modèles, d’ailleurs le dernier SUV Suzuki Across est le cousin du Toyota Rav4.

Aujourd’hui Suzuki récidive et lance le tout nouveau Swace, un break compact qui est pratiquement identique au Toyota Corolla Touring Sports. La seule différence visible entre les deux modèles se trouve sur le bouclier avant ou la Corolla ne dispose que d’une seule grande bouche, tandis que la Swace dispose de prises d’air en trois parties avec un logo Suzuki imposant sur la carrosserie.

L’habitacle est également identique ou la seule différence est le logo Suzuki présent sur le volant contrairement à celui de Toyota sur la Corolla. On retrouve donc naturellement le bandeau à l’aspect flottant de cette dernière. Le volume de coffre est quant à lui affiché à 596 litres.

Sous le capot, on retrouve également une motorisation Toyota avec le bloc essence 1.8 qui développe chez la Corolla 122 ch. Le but pour Suzuki est ainsi de proposer une vraie hybridation et baisser ses émissions de CO2.