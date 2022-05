Tesla : encore un rappel en Chine

Le géant américain des voitures électriques annonce un rappel de plus de 100 000 voitures pour un défaut électronique pouvant entrainer un ralentissement de la vitesse de fonctionnement du processeur central. Cet énième rappel concerne le marché chinois.

Encore un coup dur pour Tesla qui doit procéder au rappel de plus de 100 000 véhicules électriques en Chine. C’est le régulateur des marchés chinois qui a annoncé que le problème de ce rappel concerne un défaut électrique pouvant entraîner « un ralentissement de la vitesse (de fonctionnement) du processeur central ».

Un dysfonctionnement de l’écran tactile a également été détecté « Dans des cas extrêmes, le processeur central peut redémarrer et l’écran ne pas s’afficher […], ce qui peut constituer un danger. » Au total c’est 107 293 Tesla Model 3 et Model Y produites en Chine entre 2021 et 2022 qui sont concernés par ce rappel.