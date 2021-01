Tesla : près de 500 000 véhicules vendus en 2020

Le géant américain de voitures électriques ne cesse de grandir notamment en termes de ventes puisqu’il a réalisé en 2020 prés de 500 000 unités écoulées.

A peine l’année 2020 écoulée, que le constructeur américain Tesla dévoile ses chiffres de ventes de l’année. Sans surprise il s’agit d’un nouveau record pour la marque qui ne cesse de grandir à vitesse grand V. Sur le bilan de l’année qui vient de se clore, Tesla a vendu exactement 499 550 exemplaires sur sa gamme de plus en plus élargie.

A l’inverse des autres constructeurs automobiles, Tesla ne semble pas touchée par la pandémie mondiale de coronavirus qui a considérablement freiné l’économie automobile, en réalisant une croissance des ventes de 36 %. Un chiffre réalisé grâce notamment à l’augmentation de la cadence de production de l’usine Tesla sise à Shanghai en Chine.

Le succès de Tesla est porté principalement par les Model 3 et Model Y qui représentent à eux deux 442 551 exemplaires des ventes. La Model S et Model X quant eux ne participent aux ventes qu’avec 57 039 exemplaires. Avec un retour à la normale de l’économie et l’arrivée du Model Y sur d’autres marchés Tesla s’attend à dépasser largement ce chiffre en 2021.