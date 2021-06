Total : le groupe français devient TotalEnergies

Face à la pression de ses actionnaires le géant français des Energies Total, annonce l’officialisation de son changement de nom et lance pour l’occasion son nouveau logo.

Les actionnaires du groupe français Total ont officiellement voté ce vendredi 28 mai le changement de nom du groupe. Dixit Total, et bienvenu au nouveau nom du groupe qui sera TotalEnergies.

Pour accompagner cette nouvelle dénomination, le groupe français présente également le nouveau logo de Total qui sera plus en phase avec ses ambitions multi-énergies. Le groupe veut ainsi se doter d’une image d’entreprise diversifiant ses activités et non spécialisée seulement en pétrole.