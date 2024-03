TotalEnergies Lubrifiants Algérie et ALD Automotive Algérie concluent un partenariat pour la maintenance des flottes de véhicules

TotalEnergies Lubrifiants Algérie et ALD Automotive Algérie, une filiale du Groupe Société Générale et le leader de la Location Longue Durée de véhicules et de la gestion de parcs automobiles en Algérie, sont heureux d’annoncer leur partenariat visant à assurer l’entretien de la flotte d’ALD Automotive Algérie au sein des centres de services Quartz Auto Services de TotalEnergies.1

Ce partenariat stratégique permet à ALD Automotive Algérie de bénéficier de l’expertise du réseau de 73 centres de services Quartz Auto Services de TotalEnergies en Algérie. Les clients d’ALD Automotive Algérie auront ainsi accès à des services de maintenance de qualité, dispensés par des professionnels formés et qualifiés.



En tant que fournisseur renommé de lubrifiants au niveau mondial, TotalEnergies Lubrifiants Algérie met à disposition d’ALD Automotive Algérie des produits de haute technologie fabriqués dans son usine de Béthioua, spécialement conçus pour répondre aux exigences spécifiques des véhicules de dernière génération. Les lubrifiants TotalEnergies répondent aux normes les plus élevées en matière de performance, de durabilité et de respect de l’environnement. Ils garantissent ainsi une meilleure protection des moteurs et contribuent à prolonger la durée de vie des 3 200 véhicules de la flotte d’ALD Automotive Algérie.

Grâce à ce partenariat, ALD Automotive Algérie pourra étendre sa couverture en termes de prise en charge sur le territoire national et renforcer son engagement envers ses clients en leur proposant des services de maintenance de qualité, tout en optimisant la performance et la durabilité de ses véhicules. Les clients d’ALD Automotive Algérie bénéficieront ainsi de solutions de lubrifiants sur mesure et d’une large gamme de services destinés à toutes les marques de voitures.

Pour TotalEnergies Lubrifiants Algérie, ce partenariat représente une opportunité de renforcer sa présence sur le marché algérien et de consolider sa position en tant que partenaire privilégié des principaux acteurs de l’industrie automobile.