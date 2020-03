Toyota Algérie / COVID-19: suspension temporaire de l’activité

Suite à l’entrée de l’Algérie en phase 3 de la pandémie du coronavirus, Toyota Algérie informe son aimable clientèle de la fermeture d’une manière temporaire de l’ensemble de ses succursales.

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus qui sévit dans le monde et depuis quelques semaines en Algérie, Toyota Algérie compte assurer la protection de ses collaborateurs et de ses clients en annonçant la fermeture de l’ensemble de ses succursales et le confinement total de ses employés à partir des dates ci-dessous :

* Oran & Ouargla : du Mardi 24/03/2020 au Samedi 04/04/2020

* Alger : du Jeudi 26/03/2020 au Samedi 04/04/2020



Par ailleurs, Toyota Algérie tient à rassurer ses chers clients et indique que ses techniciens restent disponibles en cas d’urgence technique. En effet, des numéros de contact sont mis à leurs dispositions pour trois régions du pays, il s’agit de:



* Alger : 021 98 30 00

* Ouargla : 029 71 71 71

* Oran : 041 98 30 00



« En attendant de vous revoir très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches et participons tous ensemble à combattre la propagation du virus en respectant les mesures de prévention et l’application stricte du confinement », indique Toyota Algérie dans son communiqué.