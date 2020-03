Industrie automobile: recul de plus de 31% des importations des kits SKD en 2019

L’Algérie a importé pour 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du tourisme, y compris les kits (SKD) et du transport des personnes et de marchandises durant 2019 contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse de 1,17 md usd, soit -31,43%, a-t-on-appris auprès de la direction générale des Douanes (DGD).

Ce recul est tiré, principalement, par une baisse de près de 38,6% des importations des voiture du tourisme, dont une baisse de 38,21 des collections destinées aux industries de montage (SKD) et autres véhicules automobiles conçu pour le transport des personnes, malgré une légère hausse de (0,37%) des automobiles importés destinés aux transport de marchandises, précisent les données de la direction des Etudes et Prospectives des Douanes (DEPD).

En effet, les importations des voitures du tourisme, y compris les kits SKD et autres véhicules conçus pour le transport des personnes, qui ont représenté 14,04% de la structure des importations des principaux produits du groupe « biens d’équipements industriels », ont atteint 1,85 md usd en 2019, contre près de 3,02 mds usd, l’année d’avant, enregistrant une baisse de 1,16 md usd de dollars, soit -38,59%.

Les importations des kits SKD destinés aux industries de montage, qui sont comptabilisés avec les importations des véhicules du tourisme ont totalisé 1,82 md usd en 2019 contre près de 2,95 mds usd, en baisse de 38,21%, durant la même période comparaison.

Les collections destinées aux industries de montage (SKD) ont représenté 13,80% de la structure des importations des principaux produits du groupe « biens d’équipements industriels » durant l’année dernière.

En 2019, les importations des véhicules utilitaires, qui ont représenté près de 5,2% du groupe « biens d’équipement industriels », ils ont totalisé 682,11 millions de dollars contre 679,60 millions de dollars en 2018, enregistrant ainsi une hausse de 0,37%, précisent les données des Douanes.

Il est à relever, que le groupe des biens d’équipements industriels, a occupé le premier rang de la structure des importations globales avec une part de 31,48%, pour une valeur globale de 13,20 mds usd l’année dernière contre 16,48 mds usd l’année d’avant, en baisse de 19,92%.

Les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles servant à l’entretien des véhicules d’occasion, elles ont atteint 385,43 millions de dollars, contre 374,88 millions de dollars, en hausse de 2,81%. La facture des importations des tracteurs a atteint 221,24 millions de dollars, contre 266,16 millions de dollars (-16,88%) durant la même période de comparaison.

Les importations des machines pour le nettoyage, le triage et criblage des grains ou légumes secs, ont baissé à 21,07 millions de dollars, contre 67,59 millions, reculant ainsi de 68,83%.En revanche, le montant des importations des machines agricoles, appareils et engins pour la récolte ou le battage a été évalué à 21,92 millions de dollars, contre 10,89 millions de dollars, en hausse de plus de 101%.

Les importations des machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, elles ont connu une relative stagnation pour totaliser 327,68 millions de dollars, (+1,08%).