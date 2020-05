Toyota Algérie lance le « Service Multimarque »

Le distributeur Algérien de la marque Toyota (membre du groupe Jameel) annonce le lancement d’un nouveau service appelé Service Multimarque. Avec ce dernier, Toyota Algérie innove dans le SAV en étendant ses offres à l’ensemble des marques automobiles.

Un nouveau service vient d’être mis en place chez Toyota Algérie. En effet, avec son Service Multimarque, la filiale Algérienne du groupe Jameel offre toute son expérience en matière de service après-vente en assurant des prestations pour toute marque et tout type de véhicules.

Toyota Algérie explique dans son communiqué que ce nouveau service s’adresse aux propriétaires de tous véhicules désirant opérer une maintenance périodique de leurs véhicules. Cette prise en charge couvre les interventions sur le moteur, la transmission, le châssis et les circuits de commandes électriques.

Dans le détail, Toyota Algérie explique que l’expertise de ses équipes techniques est mise à disposition de toutes les marques automobiles afin de fournir des prestations mécaniques de qualité supérieure.

Ces interventions s’étalent aussi à la tôlerie et peinture multimarque et aux infrastructures et équipements divers.