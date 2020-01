Toyota confirme l’arrivée d’un inédit SUV urbain

Le constructeur japonais vient d’annoncer officiellement l’arrivée prochaine d’un petit SUV basé sur la plateforme de la Yaris. Toyota souhaite ainsi concurrencer sur ce segment très porteur les français Renault Captur et Peugeot 2008.

A l’occasion d’un événément organisé à Amsterdam aux Pays-Bas, la marque de voitures la plus vendue au monde confirme le lancement d’un inédit SUV urbain.

Ce futur petit SUV sera érigé sur la plateforme GA-B de la nouvelle Yaris lancée récemment. Il se placera sous le C-HR.

Ce futur véhicule sera produit en France dans l’usine de Toyota sise prés de Valenciennes dans le Nord. Il sera le deuxième véhicule qui sortira de cette usine après la Yaris justement.

En promettant « un design dynamique et une personnalité unique » pour ce futur modèle, Toyota souhaite s’imposer sur ce segment de SUV urbains de plus en plus porteur. Ce nouveau modèle ira défier le Renault Captur et Peugeot 2008 notamment.

Enfin, la présentation de ce futur modèle by Toyota est prévue pour le salon international de Paris 2020 qui aura lieu en octobre prochain.