Toyota dévoile officiellement la GR Corolla

Le constructeur nippon dévoile officiellement la version sportive GR de sa Toyota Corolla. La berline se transforme en un bolide de 300 ch avec trois pots d’échappement.

Toyota lève officiellement le voile sur la GR Corolla. Une version sportive de la berline japonaise habillée par les ingénieurs de Gazoo Racing. Esthétiquement, la sportive adopte une partie avant ouverte, associée à un capot plus audacieux, des hanches plus larges et plusieurs ailerons.

L’arrière de la Toyota GR Corolla se distingue particulièrement par trois sorties d’échappements, avec deux placés sur les côtés et un plus gros au milieu. Le soubassement est également complètement plat.

Sous le capot, on retrouve le bloc trois cylindres 1,6 litres de la GR Yaris suralimenté délivrant 300 ch pour un couple maximal de 370 Nm. La puissance est transmise manuellement à six vitesses via le système GR-Four, une transmission à quatre roues motrices inspirée des rallyes et dotée de trois modes de conduite différents.

Pour rendre la GR Corolla plus agréable, Gazoo Racing a également ajouté des ressorts, amortisseurs et barres stabilisatrices spécifiques, des jantes de 18 pouces de chez Enkei, remplies par des freins améliorés et ceinturées par des pneus Michelin Pilot Sport 4. Le châssis est également solidifié pour améliorer la rigidité de la carrosserie.