Intempéries : Des vents forts sur plusieurs wilayas du pays jusqu’à lundi soir

Des vents forts souffleront parfois en rafales sur plusieurs wilayas du pays jusqu’à lundi soir, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis dimanche par l’Office national de météorologie.

Placé en vigilance « orange », le BMS concerne les wilayas de Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem et Oran, où les vents souffleront d’Est en Nord-Est avec une vitesse de 60/70 km/h atteignant ou dépassant parfois les 80km/h en rafales du dimanche à 21h00 au lundi à 18h00.

Ces vents souffleront également sur les wilayas de Beni Abbes, Adrar, In Salah, Ouargla, Ghardaïa, El Menia, Timimoun, Béchar, Naâma, El Bayadh et Laghouat avec une vitesse de 60/70 km/h et atteindront ou dépasseront parfois 90 km/h en rafales durant la journée de lundi de 10h00 à 21h00.

De fréquents soulèvements de sable seront enregistrés sur le Sud et les Hauts-Plateaux de l’Ouest, réduisant ainsi fortement la visibilité.