Trafic de voitures vers l’Algérie: Un réseau international démantelé en France

Un réseau de trafic de voitures volées en France et acheminées vers l’Algérie vient d’être démantelé impliquant plusieurs personnes, ces derniers activaient dans plusieurs pays européens.

Les autorités françaises viennent de démanteler un réseau de trafic de voitures composé de neuf personnes qui sévissaient dans la région parisienne et qui faisait partie d’un réseau international. L’information rapportée hier par CNEWS indique que l’alerte à été donnée en 2018 après que plusieurs passeurs algériens contrôlés à Marseille ont été suspectés de vouloir embarquer à destination de l’Algérie des véhicules neufs volés avec de fausses immatriculations.

Les enquêteurs Français ont affirmé que les individus suspectés à Marseille avaient des liens avec d’autres personnes en Ile-de-France et à Auxerre et qu’ils faisaient partie d’une association de malfaiteurs soupçonnée de sévir en France, à l’étranger et sur toutes les gammes de voitures. « Nous avions affaire à une équipe de voleurs aguerris, qui volaient sans violence, et utilisaient un procédé de maquillage des voitures parfaitement maîtrisé », explique à CNEWS un commissaire divisionnaire.



Selon la même source, il est indiqué que les véhicules sont volés un peu partout en Europe.