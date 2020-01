Nouvelle Seat Leon : Son camouflage en dit davantage sur la compacte

Le constructeur ibérique lancera dans quelques jours la nouvelle génération de sa compacte Seat Leon. En attendant, on en apprend quelques détails supplémentaires grâce à son camouflage.

La date de dénouement de la nouvelle génération de la Seat Leon est plus que proche puisque sa levée de voile se fera ce mardi 28 janvier 2020. En attendant, la compacte continue à se dévoiler petit à petit.

En effet, après sa silhouette et ses feux arrière Seat dévoile une vidéo pour nous parler du camouflage inspiré des mosaïques Barcelone ou la voiture a été conçue. Et dans cette vidéos certains connaisseurs ont relevés quelques détails.

En effet, la voiture se dévoile un peu plus sur la vidéo, ou on peut remarquer les phares avant avec une forme rectangulaire à l’instar de ceux de la Skoda Superb. On remarque aussi une lunette arrière très plongeant et un becquet proéminent.