Tramway Constantine: lancement des essais en prévision de la reprise des activités

Les essaies techniques du tramway de Constantine, à l’arrêt depuis trois mois dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, ont été lancés dimanche en prévision de la reprise des activités, a-t-on appris auprès de la chargée de communication des services locaux de la Société d’exploitation des tramways (SETRAM) Ces essais techniques qui devront se poursuivre lundi s’inscrivent dans le cadre des démarches visant à s’assurer de la fiabilité de la totalité du tronçon de ce moyen urbain de transport avant l’annonce de la reprise officielle des activités, a précisé à l’APS, Mme Ibtissem Ghimouz.

Aussi, dans le cadre d’un plan « spécial » établi par les services de cette société, en prévision de la reprise des activités, plus de 2.000 affiches de sensibilisation et d’information sur les mesures de prévention contre le nouveau virus Covid 19, ont été installées à l’intérieur du tramway de Constantine et à travers ses stations, ont relevé les mêmes services détaillant que ces affiches sensibilisent les citoyens et oeuvrent à contribuer à freiner la contamination.

Les mesures de prévention contre cette pandémie portent également sur le traçage du sol à travers toutes les stations et à l’intérieur des cabines du tramway pour respecter la distanciation physique a-t-on encore noté relevant que le nombre de passagers par rame sera réduit et passera de 420 à 90 personnes.

Il est prévu également, selon la même source, le lancement d’une vaste campagne de désinfection et d’hygiène de l’ensemble des rames, des kiosques de vente de tickets et des stations de ce moyen de transport urbain.

Les services SETRAM ont également affirmé qu’une fois les activités du tramway reprises, des opérations quotidiennes de désinfection des rames à leur arrivée à chaque station ainsi qu’une désinfection totale en fin d’exploitation, dans le cadre de la lutte contre la propagation du même virus seront effectuées.

Des équipes d’agents de communication seront mobilisés tout au long du circuit du tramway et à l’intérieur des rames, afin d’assurer l’orientation des usagers et la gestion du trafic, a-t-on encore indiqué soulignant que des messages sonores autour des méthodes préventives notamment le port de masque, obligatoire pout tout usager du tramway et l’utilisation du gel hydro alcoolique accompagneront la reprise des activités.

Pour rappel, le tracé de ce moyen de transport en commun, s’étend de la station Benabdelmalek-Ramdane, au centre-ville de Constantine à la station terminale Kadri Brahim de la circonscription administrative Ali Mendjeli sur une distance de 15 km.