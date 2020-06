Ford Fiesta : la citadine reçoit de nouveaux moteurs et de nouveaux équipements

Le constructeur à l’ovale bleue annonce aujourd’hui l’arrivée sur sa citadine Ford Fiesta de nouveaux moteurs Ecoboost à hybridation légère ainsi que certains nouveaux équipements.

Après le Puma, c’est autour de la citadine Ford Fiesta de recevoir le moteur 1.0 EcoBoost Hybrid. Ce dernier est proposé avec deux niveaux de puissance à savoir 125 et 155 ch. Toutefois il s’agit là d’une hybridation légère avec un uniquement un alterno-démarreur et une batterie de 48 V.

Cette hybridation légère fonctionne avec la batterie qui se recharge lors de phases de décélération et de freinage dont l’énergie dégagée et stockée pour fournir une assistance électrique lors des accélérations. Ce type d’hybridation permet principalement de réduire les couts en baissant les consommations et émissions. Selon Ford cette hybridation permet de gagner jusqu’à 5 % d’efficacité énergétique.

Le constructeur américain annonce également que la Fiesta peut recevoir en option une transmission automatique sept vitesses à double embrayage (DC). Cette boite permet une baisse de consommations jusqu’à 15%.

La Ford Fiesta reçoit également au passage selon les versions, un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/redémarrage, une recharge par induction des Smartphones, ou encore le système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale.