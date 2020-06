Importations automobiles : Tebboune presse le gouvernement

Le président de la République veut aller vite dans le dossier de l’importation des véhicules neufs . En effet, le président a ordonné l’accélération dans la préparation du cahier des charges relatif à l’importation des véhicules neufs par les concessionnaires automobiles, cela lors du conseil des ministres qui s’est déroulé hier.

Lors du conseil des ministres d’hier organisé en visioconférence, le président de la république M.Abdelmadjid Tebboune a pressé le gouvernement pour allez plus vite dans la mise en place du nouveau cahier de charges relatif à l’importation des véhicules neufs et a tracé de nouvelles lignes pour l’organisation du marché automobile et l’activité du montage automobile.

En effet, le président de la république a insisté pour que les véhicules soient importés à partir des pays d’origine. Des pays avec lesquels l’Algérie entretient des relations bilatérales et des intérêts communs.

Par ailleurs, il a exigé que les opérateurs agréés pour l’importation des véhicules soient de véritables spécialistes dans le domaine automobile et doivent apporter toutes les garanties de protection de l’économie nationale des pratiques négatives du passé.