Transport: Deux projets d’extension et de réalisation de lignes ferroviaires à l’étude

Il s’agit de l’extension de la ligne Alger-Tizi-Ouzou (Oued-Aissi) jusqu’à la ville d’Azazga, à 35 Km à l’est du chef lieu de wilaya et de la réalisation d’une nouvelle ligne reliant la ville de Dellys (Boumerdès) à la Draa El-Mizan (sud-ouest de Tiz-Ouzou).

Le même responsable a rappelé que ces deux projets sont inscrits en 2015 dans le cadre du plan national d’étude et de développement de nouvelles lignes ferroviaires.

S’exprimant sur les ondes la radio locale, M. Nait Youcef a indiqué que l’extension de la ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de la gare de Oued-Aissi longue de 25 Km, « traversera pratiquement l’ensemble des localités situées sur le flanc est du chef lieu de la wilaya », Tamda (commune de Ouaguenoune) Chaïb (en contre bas de la commune de Mekla) et Fréha pour atteindre la ville d’Azazga.

L’étude en cours, réalisée par l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) « est actuellement au stade de balisage et d’identification des contraintes pour l’amélioration du tracé », soulignant, à ce propos, 03 études ont été déjà effectuées ces dernières années.

« Nous essayons de trouver un couloir linéaire techniquement adéquat pour évacuer le maximum de contraintes et éviter la réalisation d’ouvrages qui sont des projets couteux » a-t-il expliqué, à ce propos.

M.Nait Youcef a ajouté que » l’enveloppe financière pour la réalisation de ces projets a déjà été inscrite » et ne reste qu’à parachever l’étude et les relevés topographiques pour lancer le projet, souhaitant, à l’occasion, « ne pas avoir à faire face aux oppositions des riverains au vu de l’importance et de l’utilité de ce projet pour la wilaya ».

S’agissant du deuxième projet devant relier la ville de Dellys à la Draa El-Mizan, les études pour la réalisation de ce projet ont été, également, lancées, a soutenu l’intervenant qui a évoqué « l’opportunité dans l’avenir de réaliser une connexion de ces deux lignes vers les zones industrielles situées le long de ces tracés », comme à Tizi-Ghennif et Souamaa.