Citroën dévoile la C3 restylée

Lancée en 2016, la troisième génération de la Citroën C3 modèle best-seller du constructeur français passe par la case restylage pour relancer un peu plus ses ventes et surtout faire face aux nouvelles Peugeot 208 et Clio 5.

Comme tout restylage les évolutions esthétiques sont minimes, mais tout de même cette C3 restylée inaugure sur le vieux continent la nouvelle Calandre du constructeur qui se distingue par des barres dans le prolongement du chevron inférieur plongent dans le bouclier qu’on a vu sur le concept Cxperience en 2016. Les Airbumps adoptent quant à eux un nouvel habille avec désormais trois dessins en relief, tandis que des jantes de 16 et 17 pouces font leur apparition.

L’habitacle de la Citroën C3 restylée se distingue quant à lui par des sièges avant avec le label « Advanced Comfort » donnant une impression de fauteuils installés dans son salon. Le siège conducteur reçoit désormais (enfin) un accoudoir central. Deux ambiances optionnelles sont également de la partie la Techwood jouant la carte chic avec un aspect de bois et l’Emeraude qui se veut plus dynamique. Pour la partie équipements, la C3 restylée ne se dote en plus que l’aide au stationnement avant.

Pour la partie moteur, la C3 restylée repart avec les mêmes offres qu’avec l’actuelle C3 à savoir deux essences 3 cylindres PureTech, avec 83 ch (au lieu de 82 ch précédemment) et 110 ch. La C3 conserve une offre diesel, le BlueHDi 100 ch.