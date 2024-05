Un exemplaire de la Xiaomi SU7 en panne après seulement 39 km

La première voiture électrique du fabricant chinois Xiaomi à savoir la SU7 vient de se faire une mauvaise pub vu qu’un exemplaire est tombé en panne après seulement 39 km parcourus.

Spécialisée dans les smartphones, et autres produits technologiques, Xiaomi s’est lancé dans un grand défi, en présentant récemment sa première voiture 100 % électrique. la SU7, a fait le buzz, vu son design ressemblant à la Tesla Model 3 ainsi qu’à son prix de départ très attractif.

Hélas, la Xiaomi SU7 vient de subir un bad buzz, avec un exemplaire filmé sur le bord de la route avec seulement 39 km au compteur. Selon le conducteur, Dans un premier temps, sa voiture affiche alors qu’il circule sur une voie rapide qu’il est urgent de contacter le service en ligne du constructeur pour régler un défaut. Quelques secondes plus tard, son véhicule ne bouge plus avec un second message indiquant que la partie mécanique est défaillante.

A ce moment, la voiture reste figée sur le rapport neutre sans pouvoir passer ni en Drive ni en marche arrière.